Спричиняє дефіцит, – Трамп закликав Зеленського припинити удари по паливній інфраструктурі Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має припинити удари по об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального в Росії. За його словами, такі дії України спричиняють дефіцит.

Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами, передає Clash Report.

Що сказав Трамп про удари України по паливній інфраструктурі Росії?

За словами американського лідера, Зеленський "має зробити одну річ" – припинити знищення об'єктів, пов'язаних із виробництвом дизеля в Росії. Президент США стверджує, що українські удари призводять до нестачі дизельного пального на російському ринку.

Трамп також заявив, що цей дефіцит не пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході. На його думку, причиною проблем із постачанням дизеля є саме те, що відбувається у війні між Росією та Україною.

Зазначимо, Україна використовує удари по Росії для послаблення економіки окупантів та військово-промислового комплексу.

Останні атаки України по паливному сектору Росії

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня 2026 року Сили оборони України уразили одразу два російські нафтопереробні заводи – "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю та "Танеко" в Нижньокамську Татарстану. На території обох підприємств зафіксували займання.

Крім того, у ніч на 10 вересня українські військові завдали серії ударів по військово-промисловій інфраструктурі Росії, зокрема уразили нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Загалом зафіксовано вісім влучань по об'єктах, які працюють на російську війну, серед них також був Морський торговий порт у Дагестані. Через цей порт, зокрема, проходять військові поставки між Росією та Іраном, а поруч розташовані нафтобаза та база Каспійської флотилії Росії.

Також Рязанський нафтопереробний завод "Роснафти" після атаки українських дронів 6 вересня повністю зупинив роботу. Через пошкодження двох основних установок первинної переробки нафти – CDU-6 і CDU-4 – ремонт підприємства може тривати кілька тижнів, а ще одна установка CDU-3 перебуває на ремонті з весни.

Рязанський НПЗ є одним із важливих постачальників пального для Москви. У 2024 році він переробив 13,1 мільйона тонн нафти, або близько 4,9% загального обсягу переробки в Росії, та виробляє бензин, дизель і мазут.