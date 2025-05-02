Вучич укотре заявив про "спробу держперевороту" в Сербії
- Президент Сербії заявив про "добре організовану спробу держперевороту", що нібито охопила всі державні інститути.
- За словами Вучича, студенти, які брали участь в антиурядових протестах, зробили "великі помилки".
Президент Сербії заявив, що країна зіткнулася з "добре організованою спробою державного перевороту". У ній нібито були залучені всі державні інститути.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода". Видання цитує слова Александара Вучича в понеділок, 2 червня, на зустрічі зі студентами, що виступають проти блокування факультетів.
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Що відомо про "держпереворот"
Сербський президент переконує, що так звана спроба держперевороту потребувала зовнішнього фінансування та політичних порад.
У ній нібито взяли участь представники різних установ – "від початкових і середніх шкіл, через університети та спроби в галузі охорони здоров'я, до всіх електростанцій, від яких залежить життя в Сербії".
Жахливі дані спливуть на поверхню лише тоді, коли ви побачите, хто там "розхитував", і хто з ким укладав угоди,
– додав Вучич.
За його словами, студенти, які брали участь в антиурядових протестах, зробили "надзвичайно великі помилки".
Нагадаємо, у Сербії понад пів року триває блокування роботи державних факультетів – протестувальники вимагають кримінальної та політичної відповідальності за загибель 16 осіб на залізничному вокзалі в Новому Саді, а також дострокових парламентських виборів.