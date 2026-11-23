Команда Дональда Трампа просуває сумнівні безпекові ініціативи щодо війни в Україні. Політолог Максим Джигун заявив, що ці запевнення покликані приховати небажання надавати реальну підтримку.

Під час виступу в ефірі 24 Каналу фахівець обговорив ризики європейських виборів і сумнівні безпекові концепції, які просуває оточення республіканця. Зокрема, увагу привернули заяви спецпредставника Дональда Трампа Джареда Кушнера щодо гарантій за зразком 5 статті НАТО, які діятимуть виключно за умови відсутності воєнної загрози.

У чому полягає пастка ініціатив команди Трампа

Аналітик наголосив, що подібні ідеї мають на меті лише створити видимість активності без надання дієвої підтримки Києву. За його оцінкою, такий підхід фактично позбавляє країну реального оборонного щита перед лицем російської агресії.

Я думаю, що американський президент намагається зробити щось, щоб нічого не робити для України і щоби нам продати якусь свою допомогу, яка по факту нею не є. Фактично обманути українське суспільство та нашу делегацію на перемовинах,

– зазначив експерт.

Він застеріг від марних очікувань швидкого колективного захисту Альянсу та підкреслив необхідність укладати прямі двосторонні договори, які обов'язково має схвалити Конгрес США. Головним же запобіжником залишається власна здатність завдавати відчутних ударів по ворогу.

Наша головна гарантія безпеки – це обмеження російської спроможності продовжувати війну. Як тільки з'явиться можливість бити далекобійною зброєю та масштабувати фінансування ракет на кшталт "Нептунів", тоді питання поступок з'явиться з боку самої Москви,

– підсумував аналітик.

Аналітик про те, як команда Трампа намагається продати гарантії безпеки Україні: відео

Маніпуляції французьких політиків

Також гість студії торкнувся заяв лідерки французьких правих Марін Ле Пен, яка обіцяла зупинити військову допомогу Києву в разі обрання на пост глави держави. Експерт назвав такі твердження маніпулятивними, оскільки Франція не має суперпрезидентської системи устрою.

Вирішальне слово щодо фінансування та постачання озброєння завжди залишається за урядом і парламентською більшістю, тому риторика очільниці правих уже стає поміркованішою.

Раніше аналітик попереджав, що Кремль намагається домовитися за спиною союзників і прагне виключити Європу з переговорів.