Втретє за тиждень: Трамп знову анонсував "дуже сильний" удар по Ірану
Американський президент Дональд Трамп вкотре анонсував сильний удар по Ірану, який, імовірно, сили США завдадуть впродовж наступного тижня.
Відповідну інформацію він розповів в інтерв'ю Fox News, про це повідомляє CNN.
Дивіться також Закінчення війни США проти Ірану: між радниками Трампа спалахнуло протистояння, – Reuters
Що заявив Трамп про Іран?
У Дональда Трампа запитали, чи готові американські військові супроводжувати нафтові танкери для руху через Ормузьку протовку, яка, як відомо, є фактично заблокованою після загострення конфлікту на Близькому Сході.
Президент США зазначив, що до подібних заходів можуть вдатися у разі необхідності. Він висловив сподівання, що все надалі буде добре, і до цього не дійде. Також Дональд Трамп оцінив масштаби наслідків, яких зазнав Іран.
За його словами, Іран "зіткнеться з тривалим відновленням" після нещодавніх військових дій, країні знадобляться "роки на відновлення", оскільки американські військові вже "завдали сильної шкоди" режиму в Тегерані.
Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступного тижня,
– сказав він в інтерв'ю.
Що цьому передувало?
Незадовго до цього Дональд Трамп також анонсував новий удар по керівництву Ірану й розкритикував медіа за твердження про те, що США програють у цій війні, мовляв, це військовий потенціал Ірану суттєво ослаб.
The New York Times писало, що керівник Пентагону Піт Гегсет, коментуючи бойові дії проти Ірану, заявив, що завдання американських військ полягає в тому, щоб "цілодобово сипати смерть і руйнування з неба".
Також він заявив про перемогу над Іраном, не надавши жодних доказів або конкретики. Він зазначив, що більшість американців також підтримують таку думку, а Іран зараз точно перебуває на межі поразки.