Втретє за тиждень: Трамп знову анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

Американський президент Дональд Трамп вкотре анонсував сильний удар по Ірану, який, імовірно, сили США завдадуть впродовж наступного тижня.

Відповідну інформацію він розповів в інтерв'ю Fox News, про це повідомляє CNN.

Що заявив Трамп про Іран?

У Дональда Трампа запитали, чи готові американські військові супроводжувати нафтові танкери для руху через Ормузьку протовку, яка, як відомо, є фактично заблокованою після загострення конфлікту на Близькому Сході.

Президент США зазначив, що до подібних заходів можуть вдатися у разі необхідності. Він висловив сподівання, що все надалі буде добре, і до цього не дійде. Також Дональд Трамп оцінив масштаби наслідків, яких зазнав Іран.

За його словами, Іран "зіткнеться з тривалим відновленням" після нещодавніх військових дій, країні знадобляться "роки на відновлення", оскільки американські військові вже "завдали сильної шкоди" режиму в Тегерані.

Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступного тижня,

– сказав він в інтерв'ю.

Що цьому передувало?