"Настав час для конкретики": США знімають із себе роль посередника між Україною та Росією

США змінюють підхід до війни в Україні. У Держдепі чітко дали зрозуміти, що Вашингтон більше не буде посередником у перемовинах між Києвом і Москвою.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу. Сполучені Штати змінюють свою роль у війні Росії проти України.

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У Держдепі озвучили нову роль США у війні в Україні

У Вашингтоні більше не мають наміру виступати посередником між Києвом і Москвою – тепер саме сторони конфлікту мають представити свої чіткі мирні ініціативи.

За словами Теммі Брюс, президент Дональд Трамп прагне завершити війну дипломатичним шляхом. Водночас США зосереджуватимуть увагу не лише на Україні.

Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною,

— наголосила Брюс.

Вона додала, що на порядку денному є й інші глобальні виклики: "Ціла земна куля, яка потребує певної уваги".

Відтак у Держдепі підтвердили позицію, яку раніше озвучували і сама Брюс, і держсекретар Марко Рубіо – США припиняють участь у ролі посередника.

Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Зараз це – між двома сторонами. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт",

– заявила речниця.

Попри це, США залишають за собою інструмент тиску – санкції проти Росії. Брюс підкреслила, що жодних обмежень Вашингтон не скасовує, а нові санкції залишаються на порядку денному.