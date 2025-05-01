Трамп і Рубіо призначили Джулію Девіс тимчасово повіреною у справах США в Україні

Тимчасово повіреною у справах США в Україні стане Джулія Девіс. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу в четвер, 1 травня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг Теммі Брюс.

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Що відомо про Джулію Девіс

Наразі Девіс виконує обов'язки посла США в Республіці Кіпр. У Держдепі зазначили, що вона вступить на нову посаду з 5 травня.

Президент Трамп і держсекретар Рубіо вирішили, що пані посол Джулія Девіс очолить дипломатичну місію в Україні в цей критичний момент, коли ми наближаємось до мирної угоди для припинення кровопролиття,

– заявила Брюс.

Протягом останніх 30 років Девіс обіймала ключові посади, зокрема посаду посла США в Кіпрі та була спеціальною посланницею з питань Білорусі у Вільнюсі.

Джулія Девіс обійматиме нову посаду поки президент США не призначить посла в Україні.

Нагадаємо, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк залишила свою посаду. Вона була призначена ще адміністрацією Джозефа Байдена й працювала в Україні з червня 2022 року – фактично з початку повномасштабного вторгнення Росії.