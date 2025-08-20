Трамп заявив, що США готові надати Україні підтримку з повітря у разі угоди
- Трамп заявив, що США можуть надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією, але не відправлятимуть війська в Україну.
- Прессекретарка Білого дому зазначила, що повітряна підтримка є "варіантом і можливістю" для США, в той час, як військові дії залишаються виключеними.
Сполучені Штати можуть надати авіаційну підтримку Києву в межах потенційної мирної угоди з Росією. Водночас американські війська на територію України відправляти не збираються.
Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Як США готові підтримати Україну?
Президент США розповів, яким чином Вашингтон готовий допомогти Києву, якщо все ж вдасться досягти мирної угоди між Україною та Росією.
Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря,
– заявив Дональд Трамп.
Дональд Трамп вкотре наголосив, що не відправлятиме свої війська в Україну. Водночас прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила у коментарі журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".
"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації й, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", – сказала вона.
Які гарантії може надати Вашингтон?
Раніше він у коментарі Fox News заперечив можливість участі військ США у перебуванні на території України у межах безпекових гарантій Києву, поки він обіймає цю посаду. За його словами, їх забезпечить Європа.
Також днями Трамп пообіцяв, що США будуть залучені до захисту післявоєнної України. Утім, наразі він не може сказати, чи йдеться про розгортання американських військ в Україні, сказавши, що уточнить пізніше.
За попередньою інформацією, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО, але без вступу. Ця стаття передбачає, що напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів.