Трамп заявил, что США готовы оказать Украине поддержку с воздуха в случае сделки
- Трамп заявил, что США могут предоставить авиационную поддержку Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но не будут отправлять войска в Украину.
- Пресс-секретарь Белого дома отметила, что воздушная поддержка является "вариантом и возможностью" для США, в то время, как военные действия остаются исключенными.
Соединенные Штаты могут предоставить авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. В то же время американские войска на территорию Украины отправлять не собираются.
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Как США готовы поддержать Украину?
Президент США рассказал, каким образом Вашингтон готов помочь Киеву, если все же удастся достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.
Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определенных вещах, особенно, вероятно, с воздуха,
– заявил Дональд Трамп.
Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что не будет отправлять свои войска в Украину. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила в комментарии журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".
"Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам", – сказала она.
Какие гарантии может предоставить Вашингтон?
Ранее он в комментарии Fox News отрицал возможность участия войск США в пребывании на территории Украины в рамках гарантий безопасности Киеву, пока он занимает эту должность. По его словам, их обеспечит Европа.
Также на днях Трамп пообещал, что США будут привлечены к защите послевоенной Украины. Впрочем, пока он не может сказать, идет ли речь о развертывании американских войск в Украине, сказав, что уточнит позже.
По предварительной информации, Украине предлагают гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО, но без вступления. Эта статья предусматривает, что нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов.