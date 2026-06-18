США та Іран вже підписали мирний меморандум онлайн, – ЗМІ

Американсько-іранський конфлікт переходить у стадію докладних переговорів. Адже підписання мирного меморандуму вже відбулося, тільки не наживо, а онлайн.

Про це інформують різні ЗМІ, зокрема Axios. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Трохи раніше Ірану пообіцяли сотні мільярдів доларів: Reuters дізналося нові деталі мирної угоди

Що відомо про підписання меморандуму США та Ірану 18 червня?

Попередньо від джерел американських журналістів стало відомо, що на початку доби 18 червня за Києвом США та Іран вже підписали мирний меморандум. Це сталося у цифровому форматі.

Президент США Дональд Трамп особисто підписав копію угоди під час вечері з президентом Франції. Зображення підписаної угоди надіслали іранцям та посередникам.

Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї підтвердив факт підписання узгодженого документа обома сторонами. Найважливіше наразі, про що у ньому йдеться – це припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки.

Відтак раніше анонсованої на п'ятницю, 19 червня церемонії у Швейцарії не буде. І вже почався відлік 60 днів, відведених на подальші переговори, зокрема щодо ядерної програми Ірану.

З іншого боку, зустріч делегацій США та Ірану на чолі з віцепрезидентом Венсом і спікером іранського парламенту Галібафом все ж відбудеться. Дипломати якраз обговорять початок переговорів щодо іранської ядерної програми.