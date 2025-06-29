Якщо вони не виконують – ми йдемо, – Трамп висунув умову країнам НАТО

Сполучені Штати не співпрацюватимуть з НАТО, якщо країни-члени Альянсу не будуть дотримуватися домовленостей стосовно їхніх витрат на оборону.

Відповідну заяву у понеділок, 29 червня, зробив американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Яку умову висунув Трамп

Президент США Дональд Трамп раніше ініціював збільшення видатків на оборону у 5% від ВВП, про що вимагав ще під час свого першого президентського терміну. Наразі він вкотре повторив свою попередню умову.

Якщо вони не виконують – ми йдемо. Просто не ведемо більше з ними справ,

– заявив він.

За його словами, у цьому питанні, попри важливість довіри, необхідна гарантія на випадок, якщо партнери не дотримуватимуться домовленостей. Він наголосив, що у такому разі жодних спільних справ не може бути.

"Якщо вони не виконують – ви йдете – це найкращий захист. Просто не ведете з ними справи, розумієте? Не ведете бізнес. Довіра важлива але, як кажуть, "довіряй та перевіряй",– додав американський президент.

Нагадаємо, у рамках саміту НАТО, який пройшов у Гаазі 25 червня, члени Альянсу погодили новий оборонний план. Нова декларація зобов'язує до 2035 року щорічно інвестувати 5% на досягнення оборонних цілей.