Доля ЄС і НАТО вирішиться в найближчі місяці: чого чекати Україні

Стара архітектура світової безпеки не працює. Це ми бачимо на прикладі Червоного Хреста, ОБСЄ, Ради безпеки ООН, які потрапили в повну залежність від Росії та її права вето.

Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, додавши, що такі інституції як НАТО та ЄС також потребують змін. Питання в тому, чи потрібно їх модернізувати, чи все-таки повністю відмовитися від них, як каже Дональд Трамп.

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Як можуть змінитися світові Альянси

"Що буде далі з ЄС і НАТО вирішуватиметься в найближчі місяці. Можливо, певні інституції зазнають великих змін. Наприклад, Євросоюзу треба більше інтегруватися, рухаючись до єдиного управління, сильної оборони", – підкреслив Валерій Пекар.

У такому випадку деяким країнам доведеться вийти з ЄС або погодитись з рішенням більшості. Мовиться зокрема про угорського прем'єра Віктора Орбана.

Щодо НАТО, то поки незрозуміло, якою буде спроможність Альянсу, якщо США захочуть відмовитися від своїх зобов'язань. У Конгресі вже є законопроєкт про те, щоб Америка вийшла з багатьох міжнародних організацій.

Позиція України має полягати в тому, що світ, де є правила, порядок і домовленості, є значно кращим, ніж той, в якому сильні домінують над слабкими. Такий розподіл вигідний і для США, адже багатство Америки ґрунтується на тому, що долар є світовою резервною валютою,

– наголосив Валерій Пекар.

Зрозуміло, що Україна завжди шукатиме собі союзників найперше в Європі. Саме такий курс ми обрали ще 11 років тому за підсумками Революції Гідності та всіх політичних процесів, які відбувалися згодом.