Погрози США про вихід з переговорів варто сприймати серйозно, – ексрадник Трампа

Ексрадник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що погрози американських високопосадовців про вихід з переговорів щодо завершення війни в Україні треба сприймати серйозно. Він зазначив, що вони є ознакою розчарування у Білому домі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як варто розуміти погрози США про вихід з переговорів

Болтон зазначає, що заяви високопосадовців США про можливий вихід з переговорного процесу щодо України варто сприймати серйозно.

Я думаю, що це свідчить про розчарування через те, що це виявилося складніше вирішити, ніж вони очікували. Я не знаю, чи вони дивуються, але принаймні, їх це дратує,

– заявив Болтон.

Водночас, на його думку, перемир'я між Україною та Росією не є позитивним для Києва.

"Це грає на руку Росії. Я вважаю, що це небезпечна позиція для України, тому що якщо Трамп відкличе американську військову підтримку, що є реальною можливістю, то Україна повинна розраховувати на те, що європейці компенсують різницю. І хоча наші друзі в Європі добре вправляються у риториці, вони не завжди вправні у виконанні", – зазначив він.

Крім того, Болтон вважає, що в адміністрації Трампа війна Росії проти України не розглядається, як пріоритетна.

Трамп відчуває, що у нього є інші речі, про які варто турбуватися, що він, безсумнівно, вже доклав багато зусиль, намагаючись змусити припинення вогню спрацювати. І, очевидно, не вдалося,

– каже Болтон.

Чому Рубіо міг скасувати свій візит до Лондона

Болтон вважає, що держсекретар США Марко Рубіо міг скасувати свій візит до Лондона 23 квітня тому, що спецпредставник президента США Стів Віткофф проводить прямі переговори з Росією.

Рубіо збирався поговорити зі своїми колегами, міністрами закордонних справ. Але ми також знаємо, що, можливо, у четвер, можливо, у п’ятницю Стів Віткофф поїде до Москви, щоб зустрітися з Путіним. Якби я був на місці Марко Рубіо, думаю, я б також скасував візит до Лондона і сказав: дивіться, якщо Віткофф цим керує, нехай Віткофф цим і займається,

– заявив Болтон.

Ексрадник Трампа також додав, що, на його думку, Віткофф піддався маніпуляціям Владіміра Путіна під час попередніх зустрічей. Через це він висловив побоювання щодо того, чи не відбудеться це знову під час майбутніх переговорів.