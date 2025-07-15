Готова до відправки: в NYT розповіли, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США

Американська зброя, яка має бути передана Україні в межах нової домовленості Вашингтона з НАТО, готова до відправки. Цей пакет зібрали з наявних запасів США або нещодавно спеціально виготовили на заводах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times. Видання пише, що союзники Альянсу закупляють зброю в Сполучених Штатів, а потім передають її Україні.

Дивіться також "Рішення запізніле": чи зможуть 17 Patriot повністю захистити Україну від масованих обстрілів

Що відомо про передачу зброї для України?

НАТО обіцяє передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси. Їх закупили у США в межах угоди про зброю.

У Сполучених Штатах, ймовірно, підготували до відправки в країни НАТО всю обіцяну зброю. Надалі її негайно постачатимуть в Україну.

Майже вся зброя вже доступна для доставлення до України, тобто вона або походить з військових запасів, або щойно виготовлена,

– повідомили американські чиновники на умовах анонімності.

Дональд Трамп вважає, що укладені домовленості з НАТО буде вигідною й для Сполучених Штатів. Президент не розповів її подробиць, але зазначив, що угода "велика". Так він зазначив, що багаті країни мають змогу купити у США "обладнання, якому немає рівних".

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, 8 країн-членів НАТО готові оплатити зброю для передачі Україні. Посадовець також подякував Трампу за рішення допомогти Україні отримати необхідне для оборони озброєння. Рютте додав, що "абсолютно логічно", що Трамп хоче, аби за зброю платила саме Європа.

Нагадаємо, після рішення Пентагону призупинити військову допомогу Україні Дональд Трамп дозволив передати оборонну зброю для ЗСУ, але якщо за нього заплатять країни ЄС. У понеділок, 14 липня, Трамп мав розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили підтримку України.