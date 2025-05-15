Представники США долучаться до переговорів між Україною та Росією, – Рубіо

Американські представники долучаться до переговорів між Україною та Росією, де російська сторона буде представлена делегацією нижчого рівня.

Це підтвердив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції за підсумками саміту НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як долучаться США

Марко Рубіо під час брифінгу повідомив, що у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленою українською делегацією.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати не мають високих очікувань від перемовин, і вважають, що будь-який прорив можливий лише у разі прямої розмови між президентом Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

На його думку, рівень команди, яку Росія відправила у складі власної делегації, "не свідчить" про можливий прорив, про це казав й український лідер Володимир Зеленський. Водночас держсекретар сподівається, що помиляється.

Крім того, як зазначив Марко Рубіо, США сподіваються, що під час перемовини України та Росії у Стамбулі вдасться домовитися про припинення вогню. Американський дипломат висловив надію, що про це оголосять вже 16 травня вранці.