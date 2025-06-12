Держдеп оголосив масштабне попередження про небезпеку на Близькому Сході й у Північній Африці

Громадянам США, які зараз перебувають на Близькому Сході й у Північній Африці, радять бути особливо обережними. Усе через зростання напруженості в регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Консульський відділ Держдепу США.

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Держдеп попереджає про небезпеку на Близькому Сході й у Північній Африці

Так, у Консульському відділі заявили, що у зв'язку зі зростанням напруженості в регіоні, Держдеп радить громадянам США, які перебувають на Близькому Сході та в Північній Африці, бути особливо обережними.

Також зазначили, що історично подібна напруженість призводила до зривів поїздок і посилення проблем безпеки громадян США в регіоні.

У Держдепі зазначили, що громадянам США варто зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Це можна зробити на сайті step.state.gov.

У Консульському відділі пояснили, що це потрібно, щоб отримувати інформацію та сповіщення. Окрім того, щоб американців було легше знайти в надзвичайних ситуаціях за кордоном.