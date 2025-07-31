Республіканці розробили новий механізм постачання озброєння українській армії. Відповідний законопроєкт розглянуть пізніше цьогоріч, однак він вже отримав позитивні відгуки в Білому домі.

У США запропонували чіткий план дій, що дозволить надавати допомогу Україні через фонд для внесків від європейських союзників. Про це передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо про новий імовірний механізм надання зброї Україні?

Сенатори-республіканці, Джим Ріш та Роджер Вікер, розробили законопроєкт The Peace Act, який посприяє ефективному наданню збройної підтримки Україні без шкоди для обороноздатності США.

Механізм передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів, що прийматиме внески європейських союзників. Отримані кошти, які за прогнозами становитимуть 5 – 8 мільярдів доларів щорічно, витрачатимуть на закупівлю озброєння в американських виробників, надаючи необхідну підтримку Києву.

Така ініціатива з боку сенаторів продиктована бажанням Дональда Трампа покласти відповідальність за фінансування української армії на Європу, тим самим мінімізуючи витрати США. Новий механізм зможе значно прискорити поставки зброї, адже використовуватиме вже наявні американські арсенали.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабнобної війни Росії проти України сума допомоги, наданої США, перевищила 66 мільярдів доларів. Однак подальше ухвалення нових пакетів підтримки від Конгресу наразі залишається під питанням.

Запропонований республіканською партією формат надання Україні допомоги отримав схвальні оцінки в Білому домі. Очікується, що законопроєкт розглянуть в межах щорічного оборонного бюджету цього року.

Раніше Трамп заявляв, що США мають надати Києву додаткове озброєння, щоб гарантувати, що українці зможуть себе захистити.