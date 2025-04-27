Не прийматимуть пропозицію США: Лавров висловив позицію Росії щодо контролю над ЗАЕС

Росія, ймовірно, не визнаватиме пропозицію США щодо звільнення ЗАЕС від російських військ. Кремль ще не отримував такі пропозиції, але готовий пояснити Сполученим Штатам чому станція має залишитися в Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лаврова виданню CBS News.

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Що сказав Лавров про повернення ЗАЕС до України

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що "змін" в управлінні Запорізькою атомною електростанцією не передбачається в рамках мирної угоди. Таким чином він від імені Росії відмовив США в пропозиції повернути Україні ЗАЕС, яка може працювати й для окупованих територій.

Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику та здійснює моніторинг,

– сказав Лавров.

Він також звинуватив Україну в постійних спробах атакувати станцію і створити ядерну катастрофу в Європі. Натомість зазначив, що Росія повністю виконує там вимоги безпеки. За словами очільника російського МЗС АЕС нібито перебуває "в надійних руках". Звичайно, такі заяви дивні, з огляду на те, що російські війська своїми діями несуть небезпеку для станції.

Сєргєй Лавров додав, що удари по Києву 24 квітня нібито були завдані по військових об'єктах. Російський посадовець цинічно наголосив, що Росія продовжуватиме обстріли України.

Ми продовжуватимемо завдавати ударів по об'єктах, які використовують українські військові, найманці з іноземних держав та інструктори, яких європейці офіційно спрямували для допомоги в завдаванні ударів по російських цивільних об'єктах,

– заявив міністр МЗС Росії.

Нагадаємо, після пропозиції Дональда Трампа щодо спільного контролю над ЗАЕС президент Володимир Зеленський сказав, що важливо, аби на станції були українські фахівці. Він також зазначив, що Україна готова співпрацювати зі США для відновлення ЗАЕС.