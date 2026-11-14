США несподівано змінюють плани щодо скорочення своїх військ у Європі, – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа планує скоротити військову присутність США в Європі менш суттєво, ніж побоювалися європейські союзники. Замість 25 тисяч військових, про можливе виведення яких говорили раніше, скорочення може становити близько 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з обговореннями.

Чому США змінили думку щодо скорочення свої присутності в Європі?

Раніше європейські країни побоювалися, що США можуть вивести з континенту до 25 тисяч військовослужбовців. Однак імовірність меншого скорочення зросла після того, як Вашингтон позитивно оцінив збільшення витрат країн НАТО на оборону.

Крім того, керівництво Пентагону усвідомило, наскільки американські військові залежать від сил, розміщених у Європі, для проведення операцій на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про війну з Іраном, яка досі триває.

Остаточне рішення щодо чисельності американського контингенту ухвалюватиме президент Дональд Трамп.

Він неодноразово критикував європейських союзників за те, що вони не допомагають США та Ізраїлю у війні проти Тегерана.

Водночас спецпредставник США при НАТО Метт Вітакер раніше заявляв, що не очікує масштабного скорочення американських військ.

"У нас тут багато ресурсів, і вони розміщені саме там, де ми хочемо", – сказав він на початку листопада.

Найбільше скорочення може торкнутися Німеччини, де дислокується найчисельніший американський контингент у Європі.

Натомість східний фланг НАТО планують посилити. Країни, які межують із Росією, запропонували взяти на себе частину витрат.

У Пентагоні повідомили, що перегляд військової присутності США в Європі ще триває і остаточних рішень поки не оголошували.

Очікується, що 1 грудня міністр оборони Піт Гегсет представить Трампу остаточні рекомендації.

Окремим обмеженням для планів Трампа може стати Конгрес США. Минулого року законодавці ухвалили закон, який забороняє Пентагону скорочувати американський контингент у Європі до рівня менш ніж 76 тисяч військових без консультацій із союзниками та детальної оцінки ризиків. Також обмежено можливість закриття військових баз і виведення важливого обладнання.

Крім того, після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада демократи можуть отримати контроль над державними видатками, що обмежить можливості президента для масштабного скорочення військової присутності США в Європі.