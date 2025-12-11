Представники США, Україна і ЄС зустрінуться, щоб обговорити мирний план Трампа: ЗМІ назвали дату
- У суботу в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо мирного плану Трампа.
- Країни представлятимуть радники з національної безпеки. Не відомо, чи буде Рубіо.
У суботу, 13 грудня, в Європі відбудеться зустріч щодо мирного плану Трампа. Вона пройде в Парижі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Дивіться також Сірий кардинал, плейбой і зять Трампа: хто такий Джаред Кушнер і яка його роль на переговорах щодо України
Хто поїде у Париж 13 грудня?
Деталі розповіли журналістам представник Білого дому та український чиновник.
Очікується, що високопосадовці США зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Трампа,
– сказано в статті.
Медіа вказало, що ця зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану Трампа, водночас вона відбудеться на тлі "трансатлантичної напруженості, яка зашкалює".
За інформацією Axios, президентів не буде – Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки. Але незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.
"Рубіо очолював делегацію США на переговорах з Україною в Женеві три тижні тому, але з того часу переговори вели посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер. Зеленський та європейці також хочуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але вона ще не запланована, повідомив чиновник Білого дому та обізнане джерело", – навели деталі в ЗМІ.
Що цьому передувало?
10 грудня з Трампом говорили Макрон, Мерц і Стармер. Думки щодо розмови розділилися. Мерц заявив, що європейці сказали Трампу – лише Україна може вирішувати, що робити зі своєю власною територією. Проте, за його словами, розмова була конструктивною. А от Трамп заявив, що учасники "обговорювали Україну досить різко".
У середу Київ надав адміністрації Трампа покрокову відповідь на останній проєкт мирного плану США. Там, як указує Axios, є "нові ідеї" щодо вирішення таких складних питань, як території та Запорізька атомна електростанція.
США тисли на Зеленського, щоб той швидко прийняв план на 20 пунктів. У Європі закликали виявити терпіння – і це "розлютило декого у Вашингтоні".