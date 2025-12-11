Представники США, Україна і ЄС зустрінуться, щоб обговорити мирний план Трампа: ЗМІ назвали дату

У суботу, 13 грудня, в Європі відбудеться зустріч щодо мирного плану Трампа. Вона пройде в Парижі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Сірий кардинал, плейбой і зять Трампа: хто такий Джаред Кушнер і яка його роль на переговорах щодо України

Хто поїде у Париж 13 грудня?

Деталі розповіли журналістам представник Білого дому та український чиновник.

Очікується, що високопосадовці США зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Трампа,

– сказано в статті.

Медіа вказало, що ця зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану Трампа, водночас вона відбудеться на тлі "трансатлантичної напруженості, яка зашкалює".

За інформацією Axios, президентів не буде – Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки. Але незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.

"Рубіо очолював делегацію США на переговорах з Україною в Женеві три тижні тому, але з того часу переговори вели посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер. Зеленський та європейці також хочуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але вона ще не запланована, повідомив чиновник Білого дому та обізнане джерело", – навели деталі в ЗМІ.

Що цьому передувало?