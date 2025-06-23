Ситуація невідкладна: після американських ударів по Ірану МАГАТЕ проведе засідання

У понеділок, 23 червня, МАГАТЕ проведе засідання щодо ударів по ядерних об'єктях Ірану. Головною темою буде атака на країну з боку США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Х.

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Через удари США по Ірану відбудеться термінове засідання

Рафаель Гроссі зазначає, що ситуація, яка склалася в Ірані, є невідкладною. Хоча підвищення рівня радіації на атакованих об'єктах і не підвищилася, обговорити напад варто. Керівники організації мають детально вивчити удари США по інфраструктурі Ірану.

З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керівників МАГАТЕ на завтра (23 червня – 24 Канал),

– написав Гроссі.

США в ніч проти 22 червня приєдналися до ірано-ізраїльського конфлікту. За наказом президента Дональда Трампа військові Сполучених Штатів завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Під їхнім прицілом були заводи у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Ізраїль обстрілював ці об'єкти з 13 червня, але Іран атакував міста ворога у відповідь. Так само Тегеран може відповісти США. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі сказав, що в них вже є кілька варіантів, як можна завдати шкоди Сполученим Штатам.

У ЗМІ припустили, що Іран може завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Зараз Іран готовий "мобілізувати всі можливості для захисту своїх інтересів безпеки та народу".

До слова, Трамп пригрозив новими ударами, якщо Тегеран не утримається від атаки у відповідь.