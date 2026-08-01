США більше не керуватимуть спецгрупою НАТО в Німеччині: чому у Києві занепокоєні

Пентагон більше не керуватиме групою НАТО в Німеччині, яка координує військову допомогу Україні. США поступово відходять від активної ролі в підтримці європейських союзників.

Керівництво Групою сприяння безпеці України передадуть іншій країні НАТО упродовж року. Про це Politico повідомили американський чиновник і троє джерел, обізнаних з ситуацією.

Які наслідки матиме рішення США для України?

Група сприяння безпеці України ( SAG-U) базується у німецькому Вісбадені. З початку великої війни вона відіграє ключову роль у постачанні озброєння Україні та підготовці її військових.

Передача керівництва SAG-U означає, що США більше не визначатимуть, якою буде майбутня українська армія.

Представник НАТО на умовах анонімності заявив, що призначення на цю посаду офіцера з Європи або Канади стане ще одним підтвердженням того, що союзники дедалі активніше перебирають на себе відповідальність.

Генерал-лейтенант армії США Кертіс Баззард, який очолив SAG-U у середині 2024 року, залишить посаду в понеділок. Його змінить генерал-лейтенант Гійом Бопер, який керуватиме завершальним етапом передачі американських повноважень.

Очікується, що передача командування триватиме до року. За словами джерел, це не вплине на допомогу Україні.

Союзники по НАТО загалом підтримують передачу командування. Деякі з них вважають, що посилення ролі Європи є логічним.

Український чиновник зазначив, що для України такий крок має більше переваг, ніж недоліків, адже зменшує ризики, пов'язані з політичними змінами у США, та спрощує військову логістику.

Водночас у Києві є побоювання, що після передачі командування під управління НАТО процес надання військової допомоги може сповільнитися через складну бюрократичну систему Альянсу. За словами співрозмовника, ніхто не здатен повністю замінити американські можливості у сфері супутникової розвідки, наведення цілей і логістики, яку забезпечують важкі транспортні літаки США.

Хоча передача командування SAG-U європейцям була запланована, цей крок сприймається як ще один прояв скорочення американської ролі в Альянсі.

Нагадаємо, США поступово передають окремі структури НАТО європейським союзникам.

Так, Велика Британія перебере керівництво Об'єднаним командним центром НАТО в Норфолку, Італія очолить командний центр у Неаполі, а Німеччина та Польща візьмуть під контроль Об'єднане командування в Брунссумі.

Окрім того, США вивели ротаційні армійські бригади з Румунії, Польщі та Естонії.