США хочуть продовження "великоднього перемир'я" між Україною та Росією, яке оголосив Путін

У США хотіли б, щоб "великоднє припинення вогню" продовжилося. Адміністрація Дональда Трампа запевняє, що настав час завершити війну повністю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США знову наголошують на повному та всеосяжному перемир'ї

У Державному департаменті США 20 квітня заявили, що продовження одноденного "великоднього перемир'я" надалі було б хорошим кроком для повного припинення вогню. Однак російський диктатор Владімір Путін не дав наказ про продовження режиму тиші.

Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню,

– заявив речник Держдепартаменту.

Раніше президент України Володимир Зеленський теж говорив, що тимчасове перемир'я потрібно продовжити й після великодньої доби. Адже Сполучені Штати пропонували припинити вогонь на 30 днів ще 11 березня. Україна тоді погодилася на такий крок, а Росія досі не дала згоди на таке перемир'я.

Під час "великоднього перемир'я" і Росія, й Україна звинуватили один одного в порушенні домовленостей. Москва заявила, що Україна нібито завдала удару по Донецьку, порушивши перемир'я, хоча ця атака була провокацією з боку Росії. Своєю чергою окупанти не зупинили штурми й обстріли на кількох напрямках фронту. Режим тиші з нагоди Великодня триває до 00:00 21 квітня.