Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна покінчила з "фінансуванням воєнного бізнесу" в Україні. Політик також зазначив, що Америка хоче досягти мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Джей Ді Венса в інтерв'ю Fox News.

Що мав на увазі Венс щодо "фінансування воєнного бізнесу" в Україні?

Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати сказали європейським союзникам, що війна Росії проти України відбувається "у ваших краях, просто у вас під носом". Тому, на думку адміністрації Трампа, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо ця війна "вам так небайдужа".

Ви повинні бути готові відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно. Я думаю, що президент (Трамп – 24 Канал) і я, безумовно, вважаємо, що Америка покінчила з фінансуванням воєнного бізнесу в Україні,

– заявив віцепрезидент США.

Водночас він зазначив, що Вашингтон усе ще хоче досягти мирного врегулювання цієї війни в Україні.

"Ми хочемо зупинити вбивства. Але американці, я думаю, втомилися продовжувати надсилати свої гроші, свої податкові долари, на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть взяти на себе відповідальність і фактично купувати зброю в американських виробників, ми з цим згодні, але ми більше не збираємося фінансувати це (воєнний бізнес в Україні – 24 Канал) самі", – зазначив Джей Ді Венс.

До слова, раніше Сполучені Штати та окремі країни-члени НАТО узгодили схему, за якою американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс платитиме за неї. Наразі США працюють над реалізацією цієї схеми, саму ініціативу підтримало щонайменше 8 країн: Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія, але очікується приєднання й інших держав.