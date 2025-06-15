Посередництво Путіна між Іраном та Ізраїлем: полковник запасу ЦАХАЛ відповів, чи реально це

Трамп заявив, що Путін нібито висловив готовність стати посередником у питанні примирення Ірану та Ізраїлю. Втім, проти цього може виступити одна зі сторін конфлікту.

Ізраїльський політолог, полковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія протягом останніх 30 років неодноразово пропонувала себе Ірану як посередника. Однак Іран жодного разу на це не погоджувався.

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Чому Іран може бути проти

Щоб стати посередником, необхідно, аби це визнали обидві сторони.

І мова тут не про Ізраїль і США, а передусім – про Іран. А Іран не сприймає Росію як рівноправного гравця. Іран добре розуміє, що Владімір Путін припустився серйозних помилок,

– сказав Аріє Зайден.

Він додав, що між Росією та Іраном триває боротьба за вплив у Центральній Азії. Вони постійно змагаються за регіональне домінування. Тому Путін не є реальним гравцем на цьому полі – ані в Саудівській Аравії, ані в Єгипті, ані в сунітському світі загалом. Тут значно більшу вагу має Реджеп Ердоган.

Можливо, Путін і міг би відіграти певну роль, але наразі він не бере реальної участі в процесі. Тому, найімовірніше, саме Сполучені Штати залишаться ключовим посередником у переговорах між Іраном та Ізраїлем.