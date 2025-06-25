У Трампа знову запитали про 5 статтю НАТО: відповідь змінилася

Дональд Трамп знову прокоментував зобов'язання, передбачені статтею 5 НАТО. Цього разу його відповідь була більш однозначною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Яка позиція у Трампа щодо 5 статті НАТО

Так, під час спілкування з журналістами у Дональда Трампа запитали про його зобов'язання дотримуватися статті 5 НАТО. На що президент США відповів: "Ми з ними (членами Альянсу – 24 Канал) до кінця".

Нагадаємо, 5 стаття передбачає, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

Цікаво, що незадовго до вильоту на саміт у Гаазі Трампу поставили те ж саме питання – тоді він відповів більш неоднозначно.

"Це залежить від вашого визначення. Ви знаєте, існує багато визначень статті 5. Ви ж це знаєте, так?" – відповів президент США.

Дональд Трамп заявив, що відчуває себе "зобов'язаним бути другом" європейським країнам. Він додав, що виступає за порятунок людських життів і безпеку, і "дасть точне визначення, коли буде готовий".