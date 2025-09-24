На Національній алеї неподалік Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, що тримається за руку з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як виглядає статуя Трампа та Епштейна?

Бронзову статую, яка з'явилася поблизу Капітолію зранку 23 вересня, підписали "Найкращі друзі назавжди".

На табличці біля постаменту також вказано: "Ми відзначаємо давній зв'язок між президентом Дональдом Трампом та його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".

Довідка. Дружба Трампа й Епштейна почалася у 1980-х, коли вони були сусідами у Флориді. Вони часто з'являлися разом на публіці, а Трамп, як і багато інших відомих осіб, неодноразово літав приватним літаком Епштейна. У 2004 році суперечка навколо угоди з нерухомістю, схоже, зруйнувала їхні відносини.



Коли у 2019 році Епштейна заарештували за підозрою в торгівлі неповнолітніми, Трамп, який тоді також був президентом, заявив: "Я посварився з ним дуже давно. Думаю, не спілкувався з ним років 15. Я не був його шанувальником".

Зазначається, що ця скульптура стала ще однієї акцією від анонімної групи, яка вже не вперше розміщує подібні роботи у Вашингтоні та в інших місцях.

Цікаво, що Служба національних парків США видала дозвіл на скульптуру, згідно з яким вона може залишатися на Алеї до 20:00 неділі, 28 вересня. У заявці на дозвіл метою інсталяції зазначено "демонстрацію свободи слова та художнього самовираження через політичні образи".

Хто такий Джеффрі Епштейн?