"Найкращі друзі назавжди": у США встановили статую Трампа, який тримається за руку з Епштейном
- Невідомі встановили статую Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна біля Капітолію, підписану "Найкращі друзі назавжди".
- Скульптура стала частиною акції анонімної групи, що вже неодноразово розміщувала подібні роботи, та має дозвіл залишатися до 28 вересня.
На Національній алеї неподалік Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, що тримається за руку з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Як виглядає статуя Трампа та Епштейна?
Бронзову статую, яка з'явилася поблизу Капітолію зранку 23 вересня, підписали "Найкращі друзі назавжди".
На табличці біля постаменту також вказано: "Ми відзначаємо давній зв'язок між президентом Дональдом Трампом та його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".
Довідка. Дружба Трампа й Епштейна почалася у 1980-х, коли вони були сусідами у Флориді. Вони часто з'являлися разом на публіці, а Трамп, як і багато інших відомих осіб, неодноразово літав приватним літаком Епштейна. У 2004 році суперечка навколо угоди з нерухомістю, схоже, зруйнувала їхні відносини.
Коли у 2019 році Епштейна заарештували за підозрою в торгівлі неповнолітніми, Трамп, який тоді також був президентом, заявив: "Я посварився з ним дуже давно. Думаю, не спілкувався з ним років 15. Я не був його шанувальником".
Зазначається, що ця скульптура стала ще однієї акцією від анонімної групи, яка вже не вперше розміщує подібні роботи у Вашингтоні та в інших місцях.
Цікаво, що Служба національних парків США видала дозвіл на скульптуру, згідно з яким вона може залишатися на Алеї до 20:00 неділі, 28 вересня. У заявці на дозвіл метою інсталяції зазначено "демонстрацію свободи слова та художнього самовираження через політичні образи".
Хто такий Джеффрі Епштейн?
Джеффрі Епштейн був американським фінансистом і засновником компанії J Epstein and Co. У 2008 – 2009 роках він відбував покарання за організацію проституції. 6 липня 2019 року його заарештували за звинуваченням у примусі неповнолітніх до проституції, а 10 серпня того ж року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку.
Слідство встановило, що з 1990-х років Епштейн організував мережу для вербування та сексуальної експлуатації неповнолітніх, кількість яких могла сягати десятків або навіть сотень людей.
Згодом Міністерство юстиції США відмовилося оприлюднити додаткові документи зі свого розслідування справи Епштейна, попри заклики деяких союзників Трампа до повного розкриття інформації.