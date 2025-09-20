Які шанси Трампа вийти сухим із води після двох найгучніших скандалів 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський.

Дивіться також Трамп проти міжнародного правосуддя: гіркі наслідки вже його чекають

Справа Епштейна

Одним з найгучніших скандалів, пов'язаних з Трампом, став його зв'язок з педофілом Джеффрі Епштейном.

8 вересня демократи в Конгресі опублікували листівку з привітанням Епштейна з 50-річчям, підписану, як вони стверджують, самим Трампом.

Добрянський підтвердив, що цей скандал є справжньою проблемою для чинного президента США.

Зауважимо, Джеффрі Епштейна звинувачено в організації мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, яких він вербував для надання сексуальних послуг собі та своїм впливовим знайомим. У 2008 році він уникнув серйозного покарання завдяки скандальній угоді з прокурорами, отримавши лише 13 місяців в’язниці з привілеями.

У 2019 році його знову заарештували за торгівлю людьми та сексуальні злочини, але він був знайдений мертвим у камері, що викликало хвилю підозр і конспірологічних теорій щодо обставин його смерті.

У свою передвиборчу кампанію 2024 року Трамп включив людину, яка була теоретиком ідеї, що справа Епштейна – це змова проти Трампа. Тоді Трамп обіцяв оприлюднити інформацію про Епштейна. Його команда вигадала історію, що Трамп дійсно знав про злочинні дії Епштейна та вигнав його з власного гольф-клуба.

Але що далі, тим більше з'являється інформації про реальну тісну дружбу між Трампом та Епштейном.

Сам Епштейн заявляв, що Трамп був його найкращим другом протягом понад 10 років, це підтверджує і оприлюднена листівка, існування якої з самого початку Трамп заперечував.

За це Трамп подав до суду на видання The Wall Streat Journal та його власника Руперта Мердока, бо саме вони першими опублікували інформацію про зв’язок Епштейна та Трампа.

Втім, тепер коли демократи показали листівку, у Трампа немає аргументів, які б виправдали його позов до суду на Мердока.

Тепер Трампу просто потрібно якось зберегти свою репутацію. Тепер, коли листівка опублікована, журналісти видання виправдані і відкликання Трампом свого позову – лише питання часу,

– додав Добрянський.

Сексуальний скандал з Трампом

Три роки тому суд США визнав Трампа винним у спробі зґвалтувати письменницю та журналістку Джин Керрол у 1996 році. Досі Трамп називає це наклепом і на всіх рівнях намагається домогтися скасування рішення суду. Втім, Добрянський, переконаний, що ці зусилля залишиться марними.

Трамп домагався скасування покаранням, але воно щоразу збільшувалося, бо той публічно брехав про справу, зводив наклеп на журналістку. Щоразу, коли Трамп брехав про цю справу, покарання зростало в геометричній прогресії.

Я думаю, що він продовжить брехати про справу і покарання буде збільшене, отже скасувати його буде важко. Останній раз він намагався добитися закриття всієї справи, але цього не сталося. Втім, йому вдалося те, що один апеляційний суд скасував фінансовий штраф, подивимося чи буде це оскаржене адвокатами журналістки,

– зауважив Добрянський.

Нагадаємо, що після публічного виступу Джин Керрол зі звинуваченнями у бік Трампа, той заявив, що жінка бреше, а звинувачення сфабриковані з наміром продати книгу, також стверджував, що він ніколи її не зустрічав, та й жінка "не його типаж". Суд присяжних визнав ці заяви Трампа неправдивими та зробленими з "actual malice" (умислом або з нехтуванням правдивістю).

У травні 2023 року суд визнав Трампа винним у сексуальній образі і наклепі, за що присудив йому виплатити 5 мільйонів доларів на користь постраждалої. Другий суд в січні 2024 року вирішив, що Трамп має виплатити додатково за наклеп після попереднього рішення ще 83,3 мільйона доларів.

Що відомо про лист, який опублікували демократи?