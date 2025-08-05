Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Однією з тем стала війна Росії проти України.

Фінський лідер назвав свою розмову з Трампом "хорошою та продуктивною". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Александра Стубба.

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Що сказав Стубб про війну в Україні?

Президент Фінляндії розповів, що разом з Трампом вони обговорили агресивну війну Росії в Україні.

Він зауважив, що дедлайн, встановлений президентом США для припинення вогню, наближається. А також додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню.

Окрім цього, лідери обговорили питання про криголами, які, як зазначив Стубб, відіграють важливу роль у гарантуванні безпеки та співпраці між союзниками.

За його словами, Фінляндія побудувала 60 відсотків усіх криголамів у світі та має можливість будувати їх надійно й швидко.

Нагадаємо, що президент США встановив Росії дедлайн щодо припинення війни в Україні. Цього разу він дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів для досягнення угоди. Якщо ж це не спрацює, Трамп погрожує ввести мита та інші заходи проти Кремля.