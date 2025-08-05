У Молдові до 7 років ув’язнення засудили проросійську главу Гагаузії Євгенію Гуцул. Вона незаконно завозила мільйони готівки з Росії для фінансування забороненої партії "Шор".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Newsmaker. Голову автономії Гагаузія в Молдові Євгенію Гуцул засудили до 7 років тюрми за незаконне фінансування проросійської партії "Шор", яка перебуває під забороною.

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Глава Гагаузії відповість за співпрацю з Росією

За версією слідства, вона систематично завозила до Молдови готівку з Росії – загалом понад 42,5 мільйона леїв (понад 2 мільйони євро).

Що відомо про справу Гуцул?

Гуцул працювала секретаркою у забороненій партії "Шор" і, за даними слідства, протягом 2019 – 2022 років організовано ввозила російські кошти для фінансування діяльності політичної сили. Крім того, її звинувачують у свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання для виборчої кампанії 2023 року, під час якої вона стала башканом (главою) Гагаузії.

Також слідчі виявили, що вона фальсифікувала документи про фінансування: йдеться про 370 тисяч леїв, які офіційно не могли бути використані в кампанії.

25 березня її затримали в аеропорту Кишинева, коли вона намагалась залишити країну попри заборону на виїзд.

Публічна реакція Гуцул

За інформацією пропагандистських ЗМІ, після вироку суду Буюкани, який присудив їй 7 років колонії загального режиму, Євгенію Гуцул під охороною вивели із зали суду.

Вона заявила, що цей вирок є "вироком усій демократичній системі Молдови", назвавши справу політичною розправою за наказом згори.

Сьогодні за ґратами я, а завтра може опинитися кожен, хто посміє критикувати владу... Це спроба залякати жителів Гагаузії та попередження всій опозиції,

– заявила вона.

У жовтні 2024 року Євросоюз вже включив Євгенію Гуцул до санкційного списку через її публічну проросійську позицію. У березні 2024-го вона відвідувала Москву, де скаржилася на "утиски" та просила "підтримки" у Кремля.