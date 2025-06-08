Сварка Трампа і Маска: республіканців змушують обирати, на чиєму вони боці, – RS

Адміністрація президента Дональда Трампа активізувала тиск на Ілона Маска після їхнього публічного конфлікту, який, схоже, набирає обертів. За словами представників команди Трампа, союзники тепер змушені визначатися, з ким вони.

З Білого дому вже почали надсилати листи до союзників республіканців з вимогою обрати сторону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rolling Stone.

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Конфлікт Маска та Трампа загострюється

Ми відбираємо в Ілона друзів. Якщо він захоче їх повернути, йому доведеться поцілувати зад Дональда Трампа міцніше, ніж він будь-коли цілував будь-чий зад за все своє життя. Навіть у цьому випадку немає гарантії, що він повернеться з цієї ситуації,

– сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Інше джерело підтверджує, що представники Білого дому вже почали телефонувати й надсилати повідомлення високопоставленим союзникам (великим спонсорам у партії тощо) як президента США, так і Маска, змушуючи їх обрати чітку сторону у протистоянні. Цим союзникам відкрито кажуть, що перед ними – один із найпростіших виборів у житті.

Один із чиновників Трампа розповів, що з моменту публічного загострення конфлікту штаб президента буквально завалений повідомленнями від політичної еліти, бізнесменів та медійних фігур, які підтверджують свою вірність Трампу як 45-му й 47-му президенту. У багатьох повідомленнях навіть зазначено: "На випадок, якщо президент ще не бачив мого повідомлення..." або ж "Ілон для нас мертвий".

За оцінками журналістів, Ілон Маск ризикує втратити значну частину своєї підтримки серед впливових республіканців, і наразі виглядає так, що ситуація для нього погіршується.

Конфлікт Маска та Трампа

Ілон Маск був одним з найбільших донорів кампанії Трампа.

Після його перемоги на виборах Маск очолив нове відомство – Департамент ефективності уряду (DOGE). Його завдання полягало в "оптимізації" федерального уряду і скорочення державних витрат. "Оптимізація" торкнулася і USAID.

Минулого тижня Маск покинув свою посаду спеціального держслужбовця.

Конфлікт загострився після критики з боку Маска на адресу законопроєкту Трампа, який стосуються податкової політики та питань імміграції. Підприємець навіть припустив, що Трамп не виграв би вибори без його підтримки, закликав до імпічменту президента та натякнув на зв’язок Трампа з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна (сексуальна експуатація дітей).

У відповідь Трамп назвав Маска "божевільним", а у приватних розмовах і "завзятим наркоманом" і пригрозив переглядом контрактів і державного фінансування компаній, пов’язаних із мільярдером.