WP розповів, якими словами Трамп лаяв Маска у телефонних розмовах

Між колишніми союзниками – Дональдом Трампом та Ілоном Маском – вже кілька днів поспіль точиться "війна". Американські президент і бізнесмен обмінюються взаємними звинуваченнями.

Як повідомляє видання Axios, чорною кішкою, яка пробігла між Трампом і Маском, був радник Білого дому Серджо Гор, передає 24 Канал.

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Трамп проти Маска

Збентежений після публічних атак Ілона Маска й очевидного заклику до його імпічменту, Трамп телефонував близьким довіреним особам і навіть випадковим знайомим. Він назвав свого колишнього союзника "важким наркоманом", намагаючись осмислити поведінку Маска. Про це розповів один із поінформованих співрозмовників видання The Washinghton Post.

Маск раніше визнавав, що вживає кетамін – потужний анестетик, який йому призначили для лікування депресії. За даними The New York Times, під час передвиборчого туру мільярдер настільки зловживав кетаміном, що зізнавався, ніби це впливає на його сечовий міхур, і носив із собою пігулки з маркуванням "Аддералл".

Чиновники Білого дому заявили, що саме занепокоєння Трампа щодо наркотичної залежності Маска, зокрема через витік інформації про це у медіа, стало одним із чинників, що спричинили розрив між ними.

Але попри те, що Трамп зазвичай не соромиться відповідати різкими й особистими дописами в соцмережах тим, хто його ображає, цього разу він був набагато стриманішим, ніж очікували його друзі та радники. Після протистояння з Маском у четвер він закликав своє оточення не "підливати олії у вогонь", розповіли двоє обізнаних співрозмовників. Він навіть порадив віцепрезидентові Джей Ді Венсу бути обережним у висловлюваннях щодо ситуації з Маском.

Однак хоча публічний розрив між Маском і Трампом став очевидним лише в четвер, тріщини в їхніх стосунках з'явилися значно раніше. Стиль Маска — "рухайся швидко й ламай усе" – почав заважати амбіціям Білого дому трансформувати американське суспільство. Маск відчужував ключових співробітників адміністрації, зокрема керівницю апарату Сюзі Вайлз, і сварився з міністрами, одного разу навіть дійшло до бійки.

Утім, за зачиненими дверима обговорення помсти Маску стало звичним серед чиновників.

На Truth Social Трамп закликав до публічного перегляду контрактів Маска з урядом, що потенційно може загрожувати його бізнес-імперії. Республіканці тим часом побоюються, що Маск може використати свої ресурси, щоб помститися, зокрема створивши третю політичну силу.

"Є надія, що вони помиряться" – сказав один союзник Білого дому, знайомий із обома сторонами. "Але це вже ніколи не буде так, як раніше", – додав він.