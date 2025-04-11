Звільнили керівницю американської бази в Гренландії: до чого тут Венс

Після візиту віцепрезидента США в Гренландію звільнили керівницю військової бази Пітуффік на цьому острові. Перед цим вона писала електронний лист, в якому засуджувала Джей Ді Венса.

Звільнили Сюзанну Меєрс, керівницю американської космічної бази. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію американських військових, яку передає TV2.

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Що відомо про звільнення керівниці американської бази

Після візиту Джей Ді Венса в Гренландію 28 березня Сюзанна Меєрс надіслала електронного листа всім співробітникам бази. Повідомляють, що в ньому йшлося про "створення єдності серед співробітників бази, серед яких є канадці, гренландці та данці".

Меєрс написала, що занепокоєння, про які казав віцепрезидент США під час свого візиту, не стосуються бази Пітуффік.

Я обіцяю, що поки мені пощастить керувати цією базою, усі наші прапори будуть гордо майоріти – разом,

– підкреслила Меєрс у листі.

Американські військові пояснили, що Сюзанну Меєрс звільнили через "брак упевненості у своїй здатності керувати". Командування прийняв Шон Лі.

Речник міністерства оборони США Шон Парнелл написав у соцмережі X, що "дії, спрямовані на підрив Трампа, не допускатимуться".

Нагадаємо, що під час свого візиту в Гренландію віцепрезидент США зробив кілька гучних заяв про острів. Наприклад, він зазначив, що Данія "погано дбала" про нього та прокоментував резонансні заяви Трампа.