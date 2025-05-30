Невідомі з допомогою ШІ видавали себе за радницю Трампа та спілкувалися із впливовими людьми США

Невідомі особи, використовуючи штучний інтелект, видавали себе за радницю Трампа Сьюзі Вайлз і спілкувалися із впливовими республіканцями та керівниками підприємств. Підозрілі текстові повідомлення та телефонні дзвінки вони отримували декілька тижнів.

Федеральне бюро розслідувань та Білий дім намагаються з'ясувати, хто стоїть за цим та яка їхня мета. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Wall Street Journal.

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Хтось отримав доступ до приватних номерів найвпливовіших людей США

Сьюзі Вайлз – найближча радниця Трампа. Вона керувала його виборчою кампанією, а потім стала керівником апарату Білого дому. Це, до слова, перша жінка на цій високій посаді.

Вайлз має глибокі контакти в республіканських колах. Вона розповіла, що її особистий телефон був зламаний, а тому зловмисник отримав доступ до приватних номерів деяких найвпливовіших людей країни.

У деяких дзвінках звучав голос, схожий на голос Вайлз.... Урядовці вважають, що імітатор використовував штучний інтелект, щоб імітувати голос Вайлз... У деяких текстових повідомленнях люди отримували запити, які спочатку вважали офіційними. Наприклад, одного законодавця імітатор попросив скласти список осіб, яких президент міг би помилувати,

– пише видання, посилаючись на джерела.

Підозри виникали після того, як імітатор запитував про Трампа речі, на які Вайлз мала б знати відповіді. А в одному із випадків він навіть просив здійснити грошовий переказ.

Також зазначається, що у повідомленнях було багато помилок, а також, що вони були більш формальними, ніж зазвичай спілкується Вайлз.

Окрім того, усі дзвінки та текстові повідомлення надходили не з номера телефону радниці Трампа.

До слова, це уже не перший подібний випадок із Вайлз. Так, під час президентської кампанії Трампа іранські оперативники зламали її електронну пошту та отримали доступ до досьє на Джей Ді Венса.