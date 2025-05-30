Федеральное бюро расследований и Белый дом пытаются выяснить, кто стоит за этим и какова их цель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Кто-то получил доступ к частным номерам самых влиятельных людей США

Сьюзи Уайлс – ближайший советник Трампа. Она руководила его избирательной кампанией, а затем стала руководителем аппарата Белого дома. Это, к слову, первая женщина на этой высокой должности.

Уайлз имеет глубокие контакты в республиканских кругах. Она рассказала, что ее личный телефон был взломан, а потому злоумышленник получил доступ к частным номерам некоторых самых влиятельных людей страны.

В некоторых звонках звучал голос, похожий на голос Уайлз .... Чиновники считают, что имитатор использовал искусственный интеллект, чтобы имитировать голос Уайлз... В некоторых текстовых сообщениях люди получали запросы, которые изначально считали официальными. Например, одного законодателя имитатор попросил составить список лиц, которых президент мог бы помиловать,

– пишет издание, ссылаясь на источники.

Подозрения возникали после того, как имитатор спрашивал о Трампе вещи, на которые Уайлз должна была бы знать ответы. А в одном из случаев он даже просил осуществить денежный перевод.

Также отмечается, что в сообщениях было много ошибок, а также, что они были более формальными, чем обычно общается Уайлз.

Кроме того, все звонки и текстовые сообщения поступали не с номера телефона советника Трампа.

К слову, это уже не первый подобный случай с Уайлз. Так, во время президентской кампании Трампа иранские оперативники взломали ее электронную почту и получили доступ к досье на Джей Ди Вэнса.