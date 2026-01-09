Трамп звільнив з-під арешту двох росіян – членів екіпажу танкера Marinera, – МЗС Росії

Дональд Трамп посприяв звільненню з-під варти двох росіян – членів екіпажу захопленого танкера Marinera, раніше Bella 1. Водночас президент США ніяк не прокоментував своє рішення.

Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише 24 Канал.

Дивіться також На танкері "Марінера" перебувають росіяни: у МЗС вимагають повернути їх на батьківщину

Що відомо про звільнення громадян Росії з танкера Marinera?

За словами речниці, Трамп ухвалив рішення у відповідь на прохання Путіна. Мовиться про звільнення громадян Росії – членів екіпажу захопленого нафтового танкера Marinera.

Раніше, Росія просила звільнити своїх громадян, які перебували на судні, тож Трамп погодився. Втім коментувати свої дії не став.

Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США,

– заявила Захарова.

США захопили нібито російський танкер: які деталі відомі?