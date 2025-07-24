"Питання треба переглядати": в МЗС Німеччини стримано ставиться до ідеї надання Taurus Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив стримане ставлення до можливого надання німецьких далекобійних ракет Taurus Україні.

Свою думку стосовно цього німецький міністр сказав у інтерв’ю Die Zeit, передає 24 Канал. Раніше міністр оборони країни Борис Пісторіус заперечив таку можливість допомоги від Берліну.

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Що кажуть в МЗС Німеччини?

Християнсько-демократичний союз, до якого належить Йоганн Вадефуль, коли перебував в опозиції до уряду колишнього канцлера Олафа Шольца, критикував його через відмову постачати ракети Taurus Україні.

Утім, зараз, перебуваючи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням відповідного озброєння. Коментуючи це, міністр закордонних справ зазначив, що вже тривалий час стримано висловлюється з цього приводу.

Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати,

– сказав Йоганн Вадефуль.

Попри це, він визнає, що Україна має право захищатися від російських нападів, а також "діяти на території Росії". Водночас додав, що не розкриватиме через ЗМІ для "Путіна", які саме системи озброєння Берлін надає Києву.

Також Вадефуль пояснив, що оснащення України новими системами озброєння наразі не є фінансовою проблемою, а проблемою доступності та нового виробництва. За його словами, саме над цим зараз і ведеться робота.