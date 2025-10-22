Теракт у центрі Белграда: чоловік відрив вогонь і влаштував пожежу біля парламенту
- 22 жовтня в центрі Белграда чоловік влаштував теракт, біля будівлі парламенту розпочалася пожежа, лунали постріли.
- Поліція заарештувала 70-річного підозрюваного; інцидент прокоментує президент Сербії Александар Вучич.
Уранці середи, 22 жовтня, у центрі столиці Сербії влаштували теракт. Біля будівлі парламенту пролунали постріли, а згодом у наметі поруч розпочалася пожежа.
Правоохоронці вже заарештували підозрюваного – 70-річного чоловіка. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Blic.
Що відомо про теракт у Сербії?
Наразі достеменно невідомо, як саме виникла пожежа в таборі перед сербським парламентом. Рятувальники досі гасять займання, згоріло вже чотири намети.
Окрім того, 70-річний підозрюваний розпочав стрілянину та кинув у вогонь декілька патронів. За попередньою інформацією, є поранений.
Ймовірне затримання нападника: дивіться відео
Через інцидент у центрі столиці з терміновим зверненням виступить президент Сербії Александар Вучич. Ймовірно, напад стався саме на намет із його прихильниками.
Пожежа біля парламенту: дивіться відео