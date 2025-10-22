Теракт у центрі Белграда: чоловік відрив вогонь і влаштував пожежу біля парламенту

Уранці середи, 22 жовтня, у центрі столиці Сербії влаштували теракт. Біля будівлі парламенту пролунали постріли, а згодом у наметі поруч розпочалася пожежа.

Правоохоронці вже заарештували підозрюваного – 70-річного чоловіка. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Blic.

Що відомо про теракт у Сербії?

Наразі достеменно невідомо, як саме виникла пожежа в таборі перед сербським парламентом. Рятувальники досі гасять займання, згоріло вже чотири намети.

Окрім того, 70-річний підозрюваний розпочав стрілянину та кинув у вогонь декілька патронів. За попередньою інформацією, є поранений.

Через інцидент у центрі столиці з терміновим зверненням виступить президент Сербії Александар Вучич. Ймовірно, напад стався саме на намет із його прихильниками.

