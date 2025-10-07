Зазначається, що вона отримала 13 ножових поранень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Spiegel.

Що відомо про напад на мера Гердеке?

Іріс Штальцер завдали поранень просто біля її будинку, жінці вдалося сховатися від нападника усередині.

Про інцидент повідомили її усиновлені діти 15 та 17 років.

Жінку з пораненнями у живіт та спину доставили до лікарні. Її травми важкі.

У Bild пишуть, що перед тим, як втратити свідомість, постраждала розповіла, що на неї нібито напали кілька чоловіків.

ЗМІ припускають, що мотиви злочину можуть критися в особистому житті Штальцер. Зазначається, що влітку 2025 року у сім'ї стався випадок домашнього насильства. 17-річна прийомна дочка нібито напала з ножем на жінку.

Окрім того, ЗМІ стверджують, що після інциденту у кайданках вивели 15-річного прийомного сина Штальцер.

Наразі проводиться масштабна поліцейська операція та розпочато розслідування.

До слова, Штальцер здобула перемогу на виборах у Гердеке 28 вересня. За неї проголосували 52,2% виборців. Загалом у місті проживає приблизно 22 500 осіб.

