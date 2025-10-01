Про таке стало відомо з повідомлення поліції Вроцлава, передає 24 Канал.

Що відомо про побиття українця в Польщі?

Підлітки створили несправжній акаунт у мережі, через який спілкувалися з українцем. Вони представилися 16-річною дівчиною, яка нібито шукала інтимних стосунків, щоб виманити чоловіка на зустріч.

Після того, як він прибув у домовлене місце, нападники жорстоко побили його, поголили голову, а також намалювали на обличчі українця символи, пов'язані з нацизмом. Усе це зловмисники знімали на відео.

Інцидент з побиттям українця у Вроцлаві: дивитися відео

Місцева поліція підкреслила, що такі дії є серйозним злочином, який включає не лише фізичне насильство, а й демонструє тривожні ідеологічні мотиви.

Правоохоронці зазначили, що справу розслідують з усією серйозністю, усі причетні до нападу будуть відповідати за скоєне.

Водночас оскільки деякі з нападників є неповнолітніми, до розслідування залучили суд у справах сім'ї.

Поліція не уточнила, що саме спонукало підлітків до таких дій, але закликала батьків повідомляти правоохоронців про будь-які підозри щодо неприйнятних пропозицій, адресованих неповнолітнім.

Самостійні дії та спроби “віддати правосуддя” можуть призвести до трагічних наслідків – як для жертви, так і для винних,

– наголосили правоохоронці.

