Про таке стало відомо з повідомлення поліції Вроцлава, передає 24 Канал.
До теми Неочікуваний поворот: ставлення поляків до українців кардинально змінилося
Що відомо про побиття українця в Польщі?
Підлітки створили несправжній акаунт у мережі, через який спілкувалися з українцем. Вони представилися 16-річною дівчиною, яка нібито шукала інтимних стосунків, щоб виманити чоловіка на зустріч.
Після того, як він прибув у домовлене місце, нападники жорстоко побили його, поголили голову, а також намалювали на обличчі українця символи, пов'язані з нацизмом. Усе це зловмисники знімали на відео.
Інцидент з побиттям українця у Вроцлаві: дивитися відео
Місцева поліція підкреслила, що такі дії є серйозним злочином, який включає не лише фізичне насильство, а й демонструє тривожні ідеологічні мотиви.
Правоохоронці зазначили, що справу розслідують з усією серйозністю, усі причетні до нападу будуть відповідати за скоєне.
Водночас оскільки деякі з нападників є неповнолітніми, до розслідування залучили суд у справах сім'ї.
Поліція не уточнила, що саме спонукало підлітків до таких дій, але закликала батьків повідомляти правоохоронців про будь-які підозри щодо неприйнятних пропозицій, адресованих неповнолітнім.
Самостійні дії та спроби “віддати правосуддя” можуть призвести до трагічних наслідків – як для жертви, так і для винних,
– наголосили правоохоронці.
Інші скандальні новини про українців за кордоном
- У районі Бялоленка у Варшаві 5 вересня троє громадян України зазнали нападу через їхню національність.
- Місцеві спершу словесно ображали та принижували українців, а згодом конфлікт переріс у бійку.
- В іншому випадку 24 вересня у Варшаві чоловік напав на активістку Зенобію Жачек в автобусі. Це сталося після того, як вона заступилася за літню громадянку України.
- Відомо також про стрілянину у Вроцлаві, що виникла через національні стереотипи. Місцевий напав на румуна, переплутавши його з українцем. Чоловік стріляв із пневматичного пістолета та бив жертву.