Кількість жертв може збільшитись, проте серед загиблих є й сам нападник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про атаку на церкву у США?

У неділю, 28 вересня, в місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, чоловік на автомобілі протаранив вхід до мормонської церкви. Після цього він відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки по вірянах під час служби.

Згодом нападник підпалив будівлю, що спричинило масштабну пожежу. За даними поліції, загинули щонайменше п'ятеро людей, зокрема злочинець, ще вісім – поранені.

Очевидці повідомляють, коли почалася стрілянина, деякі парафіяни ризикували життям, щоб захистити дітей. Влада не виключає, що в обгорілій церкві можуть бути ще жертви. Пошуки зниклих тривали до ночі. Наразі семеро людей вважаються зниклими безвісти.

ФБР взялося за розслідування, кваліфікувавши інцидент як "акт цілеспрямованого насильства". Усередині також знайшли підозрілі вибухові пристрої.

Що відомо про нападника?

Як пише Sky News, злочинцем виявився 40-річний Томас Джейкоб Санфорд з міста Бертон. Він був колишнім морським піхотинцем, служив в Іраку у 2004 – 2008 роках.

Нападник мав звання сержанта та кілька військових нагород. Працював автомеханіком та оператором евакуації транспорту.

За інформацією місцевої поліції, нападника застрелили під час перестрілки.

