Чоловік підтвердив, що його літні батьки знали, що загинуть від його руки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Деталі зізнання чоловіка у вбивстві батьків

У Нью-Йорку 53-річний Лоренц Краус зізнався під час телевізійного інтерв'ю, що вбив своїх батьків і поховав у дворі будинку. Злочин стався вісім років тому.

Як пише видання, розкриття інциденту відбулося в межах розслідування шахрайства, коли поліція дізналася, що Франц і Тереза Крауси продовжували отримувати соціальні виплати, хоча їх ніхто не бачив роками.

У півгодинному інтерв'ю Лоренц Краус пояснив, що вбивство було "з милосердя", адже батьки віком 92 та 83 роки пережили Другу світову війну. Також, за його словами, незадовго до смерті матір отримала травму під час падіння, а батько не міг керувати автомобілем після операції на очах.

Я виконав свій обов'язок перед батьками. Моя турбота щодо їхніх страждань була понад усе,

– заявив Краус.

Після виходу зі студії Лоренца Крауса затримали та звинуватили у двох убивствах. Під час судового засідання його захисниця заявила про невинуватість підозрюваного.

Момент затримання Лоренца Крауса: дивіться відео

Представниця Крауса Ребека Сокол заявила, що розслідуватиме обставини проведення інтерв'ю, адже якщо "медіа діяли як агент поліції, показання можуть бути неприйнятні в суді".

