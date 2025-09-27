Радіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає 24 Канал.

Окупант вбив побратимів: що відомо?

У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні російський військовий повідомив своєму командиру, що в стані алкогольного сп'яніння зарізав двох інших солдатів армії Росії.

На мене з ножем почали. Я їх усіх обнулив. ... там два трупи лежить переді мною,

– сказав окупант.

Перехоплення розмови про вбивство: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

У відомстві нагадали, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Які воєнні злочини скоїли росіяни?