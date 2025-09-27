Радіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає 24 Канал.
Окупант вбив побратимів: що відомо?
У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні російський військовий повідомив своєму командиру, що в стані алкогольного сп'яніння зарізав двох інших солдатів армії Росії.
На мене з ножем почали. Я їх усіх обнулив. ... там два трупи лежить переді мною,
– сказав окупант.
Перехоплення розмови про вбивство: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)
У відомстві нагадали, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Які воєнні злочини скоїли росіяни?
Під час штурму селища Шандриголове російський командир наказав знищувати всіх мирних мешканців. Окупанти вбили цілу родину, а неповнолітню дівчинку залишили живою і використовували її як живий щит.
На початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У СІЗО міста Кізел його закатували до смерті.
У Москві винесли вироки чотирьом українським військовополоненим – від 26 до 28 років ув'язнення за обвинуваченнями у мінуванні та розміщенні дронів. Під час засідання один із них процитував вірш Павла Тичини.