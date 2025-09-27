Радіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає 24 Канал.

Окупант вбив побратимів: що відомо?

У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні російський військовий повідомив своєму командиру, що в стані алкогольного сп'яніння зарізав двох інших солдатів армії Росії.

На мене з ножем почали. Я їх усіх обнулив. ... там два трупи лежить переді мною,
– сказав окупант.

Перехоплення розмови про вбивство: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

У відомстві нагадали, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Які воєнні злочини скоїли росіяни?

  • Під час штурму селища Шандриголове російський командир наказав знищувати всіх мирних мешканців. Окупанти вбили цілу родину, а неповнолітню дівчинку залишили живою і використовували її як живий щит.

  • На початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У СІЗО міста Кізел його закатували до смерті.

  • У Москві винесли вироки чотирьом українським військовополоненим – від 26 до 28 років ув'язнення за обвинуваченнями у мінуванні та розміщенні дронів. Під час засідання один із них процитував вірш Павла Тичини.