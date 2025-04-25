Пакистан та Індія стягують війська до кордону: конфлікт загострився через низку причин

22 квітня 2025 року в Пахалгамі (Кашмір) стався теракт, унаслідок якого загинули 26 індійських туристів. Відповідальність узяло на себе угруповання The Resistance Front, пов'язане з пакистанською екстремістською організацією Lashkar-e-Taiba. Індія звинуватила Пакистан у підтримці нападників.

Віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова в ефірі 24 Каналу розповіла, що Індія швидко відреагувала: охолодила дипломатичні відносини з Пакистаном. З Ісламабада вислали військових аташе, а кількість працівників індійського посольства в Пакистані скоротили з 55 до 30 осіб.

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Конфлікт швидко загострюється

Вони закрили єдиний прикордонний перехід між країнами.

Чому це загострення важко буде владнати: з семи підозрюваних, яких назвала Індія, чотирьох затримали. Двоє з них – пакистанці, ще двоє – індійці з Джаму та Кашміру. А ще Індія перекрила річку Інд, що теж дуже серйозний крок,

– сказала Євгенія Федотова.

Вона пояснила, що річка тече через Пакистан і дуже важлива: не лише для людей, а й для енергетики. 70% електроенергії Пакистану залежить від Інду. Це може викликати гуманітарну й економічну кризу або ще більше загострити вже існуючу.

Індія також розглядає можливість вийти з домовленостей про річку Інд. Пакистан, у свою чергу, хоче відмовитись від Шімської угоди 1976 року, яка колись зупинила першу війну між країнами.

Китай також має інтерес у регіоні. Він підписав з Пакистаном багато інфраструктурних угод. Один із торговельних коридорів проходить через Кашмір, який Індія вважає своєю територією. Це виглядає як зазіхання на її суверенітет.

Бангладеш запропонував Китаю відновити авіабазу Лалмунірхат. Вона розташована біля вузького перешийка, що з'єднує Індію з її північно-східними штатами. Китай підтримує там сепаратистів. Тому ця пропозиція викликала занепокоєння в Нью-Делі,

– додала Федотова.

Вона також зазначила, що Пакистан підтягує війська до кордону, а ще проводить морські навчання з бойовими стрільбами в Аравійському морі. Ядерну зброю наразі не розглядають, обидві країни мають приблизно по 150 боєголовок. Через густонаселеність регіону наслідки могли б бути катастрофічними.

Ситуація швидко змінюється. Обидві країни стягують війська. Ключове – як Індія вирішить питання з річкою Інд. Якщо Пакистан сприйме це як оголошення війни, може відповісти жорстко,

– сказала Федотова.

Вона підсумувала, що коли завершиться конфлікт – невідомо. Але є надія: у країн уже був досвід вирішення таких криз. Тож, навіть якщо боротьба загостриться, вона, ймовірно, не триватиме так довго, як конфлікти в інших регіонах.