Напередодні зустрічі з Дональдом Трампом українська делегація підготувала для нього презентацію. Вона стосуватиметься того, як американські ракети Tomahawk можуть вплинути на хід війни.

Про це у п'ятницю, 17 жовтня, повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері, передає 24 Канал. Інформацію репортер нібито дізнався від високопоставленого джерела.

Яку презентацію підготувала Україна?

За інформацією високопоставленого джерела Reuters, для американського президента підготували презентацію про те, як Україна використовуватиме Tomahawk, якщо ракети все ж нададуть. Окрім того, йдеться про те, який вплив вони матимуть на хід війни.

Також репортер додав, що анонс "Будапештського саміту" став несподіванкою. До слова, раніше Трамп заявив, що планує переговори з Володимиром Путіним в Угорщині.

Як Україна може використати Tomahawk?

У Sky News вважають, що Tomahawks мають значні переваги над іншими ракетами, які раніше постачали для України, зокрема ATACMS або Storm Shadow. Найбільша з них – це дальність польоту, що для деяких варіантів становить близько 2 500 кілометрів.

Така відстань дозволить Україні запускати ракети з глибини своєї території, вражаючи цілі в Криму та на більших територіях Росії, включаючи Московську область тощо,

Куди можуть долітати Tomahawk та інші ракети / Карта Sky News

Водночас військові цілі можуть бути пріоритетними для України. Зокрема, російські енергетичні об'єкти, які вже вражали десятки разів протягом останніх місяців, аби завдати шкоди нафтопереробним потужностям країни-агресорки. "Tomahawk можуть прискорити цю динаміку, створивши додаткове навантаження на енергетичне виробництво Росії", – йдеться в повідомленні.

Однак аналітики припустили, що в разі отримання ракет Україна не зможе використовувати їх як завгодно. Ймовірно, Вашингтон матиме право вето щодо того, які російські цілі Київ хоче атакувати, оскільки для наведення зброї використовують американські військові навігаційні системи.

Чи нададуть американські ракети для України?