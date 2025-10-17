День тому Дональд Трамп і Володимир Путін 2 години говорили телефоном. Відновлення діалогу справді може вплинути на постачання Україні військової підтримки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що водночас на цьому крапку ставити не можна. Адже попереду президент США має іншу важливу зустріч.

Чи втратила Україна шанс отримати Tomahawk після розмови Путіна і Трампа?

16 жовтня Трамп і російський диктатор провели телефонну розмову. Під час неї на тему України виділили лише 15 хвилин.

Телефонна розмова відтермінує прийняття рішення (щодо Tomahawk – 24 Канал). Цього треба очікувати,

– наголосив Безсмертний.

Тим часом до США вже прибув Володимир Зеленський, щоб сьогодні, 17 жовтня, зустрітись з президентом Америки. Історик пояснив, що важливо, щоб під час цієї зустрічі звучало, що можливість купівлі Україною або Європою ракет Tomahawk досі є.

Саме це відкриє можливість отримання аналогічної зброї з Європи – Taurus і Storm Shadow. Якраз таки на самітах НАТО говорили про те, чи зможуть європейці підтримати таку ідею, якщо США хоча б "моргнуть".

Чому Україні настільки важливі ракети Tomahawk?