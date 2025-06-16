Найближчими тижнями Трамп може вдарити санкціями по Росії, – Politico

Під час саміту Великої сімки лідери країн можуть вплинути на Дональда Трампа та переконати його посилити санкційний тиск на Росію. У зв'язку з цим найближчими тижнями президент США може вдарити санкціями по Москві.

Таку заяву зробив колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки Фред Флейц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Трамп може вдарити санкціями по Росії

За словами Флейца, наразі Трамп відчуває неповагу з боку російського диктатора Владіміра Путіна через відмову очільника Кремля серйозно ставитися до мирних переговорів з Україною.

Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Проте він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів,

– каже експомічник Трампа з нацбезпеки.

Натомість у виданні, аналізуючи підготовку до саміту G7 в Канаді, пишуть, що лідери країн намагатимуться використати настрій Трампа та просунути пропозицію Єврокомісії зі зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Автори статті зазначають, що напередодні саміту ЄС активізував свою позицію у питаннях посилення санкцій проти Росії та що в цьому їх підтримує Велика Британія.

Проте ситуація залежатиме від настрою Трампа. За словами журналістів, він очікуватиме проявів поваги лідерів до нього. Флейц зазначає, що президент США відчуває "ненависть" до ЄС, що є ризиком для підтримки позиції європейців.

Нагадаємо, що лідери G7 збираються на саміт у Канаді на тлі конфліктів на Близькому Сході та торгівельної війни США. На ньому, зокрема, обговорюватимуть питання війни Росії з Україною, а також уникнення нових тарифів Сполучених Штатів.