Найпродуктивніший в історії, – Трамп про саміт НАТО в Гаазі за своєї участі

Лідер Сполучених Штатів нещодавно взяв участь у саміті НАТО. Політик вважає, що саміт, який пройшов у Гаазі, був найпродуктивнішим в історії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в Truth Social.

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Трамп висловився про саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп дуже тепло висловився про саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня. Він розхвалив його як "найпродуктивніший в історії".

Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об'єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!

– написав лідер США.

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Нагадаємо, що під час основного засідання Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону. Американський лідер пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом, про що повідомили виданню WSJ 3 європейські чиновники, що обізнані про перебіг дискусій.