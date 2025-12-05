Трамп побоявся відправляти Віткоффа до Москви самого: у чому причина

Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 2 грудня 2025 року прибули до Росії для зустрічі із Володимиром Путіним. Сторони обговорювали ймовірний мирний план. Є цікава деталь чому Віткофф їхав до Кремля не сам.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що зустріч сторін у Росії прогнозовано завершилась нічим. Після цього Дмитру Пєскову довелось виходити до ЗМІ із поясненням, що Путін не відкидав мирні пропозиції США, а лише прагне доопрацювання їх.

Чому з Віткоффом до Росії полетів Кушнер?

Олег Саакян вважає, що Кушнер неспроста полетів до Росії із Віткоффом, адже той тепер не може бути сам із представниками Кремля. Все через злив розмови спецпредставника Трампа із Юрієм Ушаковим.

Нагадаємо. Віткофф провів коротку розмову з радником Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої давав поради щодо контакту російського лідера з Дональдом Трампом. Він радив Путіну зателефонувати Трампу ще до візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Крім того, сторони торкнулися проєкту потенційної мирної угоди, яку Віткофф начебто був готовим просувати від імені Трампа.

На зустрічі у Москві посланці Трампа були із власною перекладачкою.

Якби цього не сталось, то його (Віткоффа – 24 Канал) по поверненню у США б "запакували" у наручники, бо значна частина, зокрема республіканських конгресменів і сенаторів поставили б питання, як так відбувається, що на переговорах США із Росією, Росія сидить і спілкується сама із собою,

– зауважив політолог.

За його словами, тому до Віткоффа "приставили" Кушнера – людину, яка може під присягою свідчили про що тривала розмова у Росії, якщо буде така потрібна.

Якби Трамп відправив Віткоффа до Москви самого, то серед американців були б питання, як після того, що всі почули на плівках, його можна було туди відправляти домовлятись без свідків, перекладача та протоколювання.

