Трамп побоялся отправлять Уиткоффа в Москву самого: в чем причина

Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 2 декабря 2025 года прибыли в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали вероятный мирный план. Есть интересная деталь почему Уиткофф ехал в Кремль не один.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что встреча сторон в России прогнозируемо завершилась ничем. После этого Дмитрию Пескову пришлось выходить к СМИ с объяснением, что Путин не отвергал мирные предложения США, а лишь стремится к доработке их.

Почему с Уиткоффом в Россию полетел Кушнер?

Олег Саакян считает, что Кушнер неспроста полетел в Россию с Уиткоффом, ведь тот теперь не может быть один с представителями Кремля. Все из-за слива разговора спецпредставителя Трампа с Юрием Ушаковым.

Напомним. Уиткофф провел короткую беседу с советником Путина Юрием Ушаковым, во время которой давал советы относительно контакта российского лидера с Дональдом Трампом. Он советовал Путину позвонить Трампу еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Кроме того, стороны коснулись проекта потенциального мирного соглашения, которую Виткофф якобы был готов продвигать от имени Трампа.

На встрече в Москве посланцы Трампа были с собственной переводчицей.

Если бы этого не произошло, то его (Виткоффа – 24 Канал) по возвращению в США бы "запаковали" в наручники, потому что значительная часть, в частности республиканских конгрессменов и сенаторов поставили бы вопрос, как так происходит, что на переговорах США с Россией, Россия сидит и общается сама с собой,

– отметил политолог.

По его словам, поэтому к Уиткоффу "приставили" Кушнера – человека, который может под присягой свидетельствовали о чем продолжался разговор в России, если будет такая необходимость.

Если бы Трамп отправил Уиткоффа в Москву самого, то среди американцев были бы вопросы, как после того, что все услышали на пленках, его можно было туда отправлять договариваться без свидетелей, переводчика и протоколирования.

Как прошли переговоры в Москве?