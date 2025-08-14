Трамп не вважає зустріч на Алясці "винагородою" для Путіна
- Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня 2025 року для обговорення війни в Україні, і Трамп стверджує, що це не є "винагородою" для Путіна.
- Трамп запевнив, що якщо зустріч з Путіним буде поганою, вона закінчиться швидко, а якщо хорошою, то мир буде досягнуто найближчим часом.
- Трамп анонсував наступну важливішу зустріч з участю Путіна, Зеленського і, можливо, європейських лідерів.
15 серпня 2025 року Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на Алясці, аби обговорити війну в Україні. Президент США запевнив, що ці переговори не є "винагородою" для диктатора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі.
Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни
Як Трамп ставиться до саміту з Путіним?
Так, журналістка запитала Дональда Трампа, чи вважаєте той, що саміт і його заохочення для Путіна можуть зрештою стати винагородою для Путіна за вторгнення в Україну.
Я не думаю, що це винагорода. Я думаю, що це ситуація, яка ніколи б не мала трапитися,
– відповів він.
Під час того ж брифінгу Трамп запевнив, що Путін "захопив би всю Україну", якби той не був президентом.
Також американський лідер запевнив, якщо зустріч з Путіним буде поганою, то вона закінчиться дуже швидко. Якщо ж буде хорошою, то буде досягнено миру найближчим часом.
Крім того, Дональд Трамп анонсував, що наступна зустріч буде важливіша – між Путіним, Зеленським і ним. Можливо на ній також будуть присутні європейські лідери. А може і ні, як сказав Трамп.