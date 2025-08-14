Трамп не вважає зустріч на Алясці "винагородою" для Путіна

15 серпня 2025 року Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на Алясці, аби обговорити війну в Україні. Президент США запевнив, що ці переговори не є "винагородою" для диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Як Трамп ставиться до саміту з Путіним?

Так, журналістка запитала Дональда Трампа, чи вважаєте той, що саміт і його заохочення для Путіна можуть зрештою стати винагородою для Путіна за вторгнення в Україну.

Я не думаю, що це винагорода. Я думаю, що це ситуація, яка ніколи б не мала трапитися,

– відповів він.

Під час того ж брифінгу Трамп запевнив, що Путін "захопив би всю Україну", якби той не був президентом.

Також американський лідер запевнив, якщо зустріч з Путіним буде поганою, то вона закінчиться дуже швидко. Якщо ж буде хорошою, то буде досягнено миру найближчим часом.

Крім того, Дональд Трамп анонсував, що наступна зустріч буде важливіша – між Путіним, Зеленським і ним. Можливо на ній також будуть присутні європейські лідери. А може і ні, як сказав Трамп.